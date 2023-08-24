Ekrem İmamoğlu İstanbul'u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

2019'da göreve geldiği günden bu yana yaptığı reklam çalışmaları ile hizmetten çok algı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u her alanda adeta kaosa sürükledi. 3 yıldır süren Kuzguncuk Parkı'ndaki zemin çalışmaları hala tamamlanamazken, Çekmeköy Şile Otoyolu üzerindeki Taşdelen Kavşağı da yapılmadı. Üsküdar ve Çekmeköy Belediye Başkanları, yalnızca vaatte bulunan ancak hizmet dışı kalan İmamoğlu'na sert çıktı: Ses var görüntü yok!