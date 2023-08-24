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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu İstanbul'u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

Ekrem İmamoğlu İstanbul'u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

2019'da göreve geldiği günden bu yana yaptığı reklam çalışmaları ile hizmetten çok algı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u her alanda adeta kaosa sürükledi. 3 yıldır süren Kuzguncuk Parkı'ndaki zemin çalışmaları hala tamamlanamazken, Çekmeköy Şile Otoyolu üzerindeki Taşdelen Kavşağı da yapılmadı. Üsküdar ve Çekmeköy Belediye Başkanları, yalnızca vaatte bulunan ancak hizmet dışı kalan İmamoğlu'na sert çıktı: Ses var görüntü yok!

Giriş Tarihi: 24.08.2023 15:59
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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4.5 yılda şehre çivi dahi çakmadı. 16 milyonluk Mega Kent'te ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok alanda kaos yaşandı.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

Görevinin başında olmak yerine Türkiye turuna çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada algı operasyonu yaptı.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir türlü tamamlayamadığı projeleri açıkladı.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

CHP'li Ekrem İmamoğlu yaklaşık 3 yıl önce zemininde kayma olduğu tespit edilen Üsküdar'ın en güzel parklarından birisi olan boğaz manzaralı Kuzguncuk Parkı'nda zemin iyileştirme çalışması başlattı. Ancak aradan geçen 3 yılda bir arpa boyu yol alınamadı.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul’u 4 yılda kaosa sürükledi tepkiler çığ gibi büyüdü: Ses var görüntü yok

3 YILDIR KAPALI PARK
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kuzguncuk Parkı'nın son halini paylaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Türkmen, "Görüntü bugünden, İBB bu parkı 3 yıldır halka kapalı tutuyor.