Sarıkamış şehitleri için mevlit okundu | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ta katıldı

Şehitlere vefanın önemine işaret eden Erbaş, bunu her zaman ve her yerde göstermek gerektiğine dikkati çekerek, "107 yıl önce bu topraklarda binlerce dedemiz şehit, binlercesi gazi oldu. Babamın babası bu topraklarda şehit olmak üzere iken ölmediği tespit edilip de kurtarılan gazilerden. Annemin babası da öyle.. Demek ki benim hem annemin hem de babamın babaları burada 6 yıl boyunca savaştıklarına göre Anadolu'dan burada savaşmayan, şehit ve gazi olmayan hiçbir ev yok anlamına geliyor. Allah hepsine rahmet eylesin, onlarla cennette buluşmayı nasip etsin." diye konuştu.