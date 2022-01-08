Jandarma ekipleri sahada! Binlerce arama yapıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması" yapıldı.

Giriş Tarihi: 08.01.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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