AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

1. Fotoğraflı sınav giriş belgesi

2. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Gereksiz Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı