07 Ocak 2022, Cuma
AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?
AÖF final sınavına girerken yasak olanlar neler? AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF final sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini öğrendikten sonra sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. AÖF tarafından ise sınav detayları açıklandı. Peki, AÖF final sınavına getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.01.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 17:29
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