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Haberler Galeri AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

AÖF final sınavına girerken yasak olanlar neler? AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. AÖF final sınavına katılacak öğrenciler sınava girecekleri yer bilgisini öğrendikten sonra sınav hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. AÖF tarafından ise sınav detayları açıklandı. Peki, AÖF final sınavına getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2022 17:29 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 17:29
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AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

AÖF final sınavına girerken hangi belgeler gerekli? Anadolu Üniversitesi tarafından 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek AÖF fial sınavının ayrıntıları açıklandı. Sınava hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınava girerken yasak olan belgeleri araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, AÖF sınavına getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

AÖF SINAVINA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?

- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar

- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;

- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.

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AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

SINAVA GETİRİLMESİ YASAK OLANLAR NELERDİR?

- Kağıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar; pergel, açıölçer, cetbel vb. araçlar

- Cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları;

- Ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerin bulundurulması yasaktır.

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AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

SINAVA GİRERKEN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİ?

1. Fotoğraflı sınav giriş belgesi

2. Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Gereksiz Belgeler: Öğrenci Kimlik Kartı, Mesleki Kimlik Kartları, Askeri Kimlik Belgesi, Baro Kartı

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AÖF öğrencileri dikkat! Sınava getirilmesi yasak olanlar neler? AÖF final sınavında hangi belgeler gerekli?

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.