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Haberler Galeri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP'nin 'çantacısı' çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP'nin 'çantacısı' çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bindiği asansörde 10 dakika mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Arızalanan asansörün, CHP'li üst düzey isimlerin "çantacılık" yaptığı AND firmasınca denetlendiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.09.2023 06:59 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 06:59
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP’nin ’çantacısı’ çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nca geçtiğimiz pazar günü Şişli'de düzenlenen üye katılım töreninin ardından 10 dakika boyunca asansörde mahsur kaldığı iddia edildi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP’nin ’çantacısı’ çıktı

O asansörün denetimini yapan şirket ise çok konuşulan AND Asansör çıktı.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP’nin ’çantacısı’ çıktı

"BU NASIL REZALET"

Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen üye katılım töreninde bindiği asansörde mahsur kalan Kılıçdaroğlu için ekipler devreye girdi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP’nin ’çantacısı’ çıktı

Dakikalarca süren çalışma sonrası arıza giderildi. Kılıçdaroğlu'nun asansörden indikten sonra sert bir şekilde, "Bu nasıl bir rezalet" diyerek çevredekilere kızdığı iddia edildi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP’nin ’çantacısı’ çıktı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı, eski DYP'li Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel'in ise asansör bozulmasıyla ilgili olarak, "Belediyemizi ilgilendirmiyor. Denetim şirketinin sorumluluğunda" diyerek sorumluluktan kaçındığı iddia edildi.