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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı! Şirket CHP'nin 'çantacısı' çıktı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bindiği asansörde 10 dakika mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Arızalanan asansörün, CHP'li üst düzey isimlerin "çantacılık" yaptığı AND firmasınca denetlendiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.09.2023 06:59Güncelleme Tarihi: 20.09.2023 06:59