Şans eseri buldu: Hatay’da 1500 yıllık eser gün yüzüne çıktı!

"KÖLENİN AZAT EDİLMESİNDEN SONRA TANRIYA TEŞEKKÜRÜ"

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bulunan kilise, bir vatandaşın tesadüfen bir portakal fidanı dikerken bulduğu bir mozaikli alan. Daha sonraki yıllarda müze kurtarma kazısı başlatıldı ve bu yıla kadar devam etti. Burada üç nefli bazilikal bir kilise ortaya çıkarılıyor. Kilisenin tabanında mozaikler bulunuyor. Bir kitabe ortaya çıkarılıyor ve bu kilisenin üç havariler kilisesi adının olduğu belli. Bu yıl yapılan kazılarda da tekrar bir mozaikli alan ortaya çıkarıldı. Bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkürü için yaptığı bir mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzerinde tavus kuşları ve yazıt var. Bu da cenneti tasvir ediyor."