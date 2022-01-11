Şans eseri buldu: Hatay’da 1500 yıllık eser gün yüzüne çıktı!
Hatay Arsuz'da bir vatandaş portakal ağacı dikmek isterken fark etti. Portakal bahçesindeki 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin devam eden sezon kazısında bir kölenin azat edilmesinin ardından teşekkür için yaptığı tespit edilen mozaik gün yüzüne çıkarıldı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022
11:12 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
11:12
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir vatandaş bahçesine portakal dikmek isterken şans eseri buldu. 1500 eser ortaya çıkarıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
PORTAKAL FİDANI DİKMEK İSTERKEN FARK ETTİ
Arpaçiftlik Mahallesi'nde Mehmet Keleş'in 2007'de bahçesine portakal fidanı dikmek isterken fark ettiği ve yapılan kazılarla Kutsal Havariler Kilisesi'nin yanı sıra mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulunan alanda çalışmalar devam ediyor.
Arkeologlar bölgede bu sezon kazılarında, üzerinde tavus kuşu figürü ve bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkür ettiği yazıtın da yer aldığı mozaikli alan buldu. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Hatay'ın tarihi, doğası ve kültürüyle dikkat çektiğini, Arsuz ilçesinin de ilk çağlardan bu yana liman kenti olarak önemli bir yeri olduğunu söyledi.
6. VE 12. YÜZYILLARA AÇIKLIK GETİRMESİ İÇİN ÖNEMLİ
Ersoy, bahçesine portakal fidanı dikmek isteyen kişinin fark etmesiyle bulunan alanda ulaşılan kilise ve mozaiklerin kentin 6. ve 12. yüzyıllarına açıklık getirmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi.
"KÖLENİN AZAT EDİLMESİNDEN SONRA TANRIYA TEŞEKKÜRÜ"
Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:
"Bulunan kilise, bir vatandaşın tesadüfen bir portakal fidanı dikerken bulduğu bir mozaikli alan. Daha sonraki yıllarda müze kurtarma kazısı başlatıldı ve bu yıla kadar devam etti. Burada üç nefli bazilikal bir kilise ortaya çıkarılıyor. Kilisenin tabanında mozaikler bulunuyor. Bir kitabe ortaya çıkarılıyor ve bu kilisenin üç havariler kilisesi adının olduğu belli. Bu yıl yapılan kazılarda da tekrar bir mozaikli alan ortaya çıkarıldı. Bir kölenin azat edilmesinden sonra tanrıya teşekkürü için yaptığı bir mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzerinde tavus kuşları ve yazıt var. Bu da cenneti tasvir ediyor."