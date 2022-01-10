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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

Google üzerinden 'Dünyanın en saçma binası' aratıldığında en başta çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkım çalışmaları başladı. İlk aşamada içindeki demir profillerin çıkarıldığı binada faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ilave bir masraf getirmeyeceğini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:43
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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

Trabzon Caddesi'nde 1994 senesinde inşa edilen Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, gerekse renkleriyle şehrin simgesi oldu.

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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

Kentin pek çok noktasından görülmesi sebebiyle insanların merkezdeki bir adresi anlatırken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak isimlendirdikleri binanın şanı Türkiye'yi de aştı.

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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YAZINCA İLK SIRADA

İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

YIKIM 4 AY SÜRECEK

Kasım ayında düzenlenen ihaleyi 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı. Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak.

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Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

İhaleye göre binadan çıkacak tüm çelik, demir gibi geri dönüşümü mümkün hurdalar müteahhit firmanın olacak.