Dünya’nın en saçma binası yıkılıyor! Google’dan bakınca en başta çıkıyordu

Google üzerinden 'Dünyanın en saçma binası' aratıldığında en başta çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkım çalışmaları başladı. İlk aşamada içindeki demir profillerin çıkarıldığı binada faaliyetleri yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ilave bir masraf getirmeyeceğini ifade ederek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.