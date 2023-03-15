16 Mart tatil olan okulların listesi! Yarın okullar tatil mi? Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...

"Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Veliler ve öğrenciler tatil haberleri için gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya MEB ve Valilik açıklamaları...