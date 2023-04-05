05 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerinde görev almak isteyenler ücret ve şartlarını araştırmaya başladı. Seçimlerde görev alan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Peki sandık görevlisi başvuruları ne zaman, başladı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:45
  • 1
  • 9
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

14 Mayıs seçim hazırlıkları hızla sürerken gündeme gelen bir diğer konu ise sandık görevlisi başvuruları oldu. Seçim anında görevli olarak belirli bir miktar ücret kazanmak isteyenler detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki sandık görevlisi başvuruları ne zaman, başladı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisinin görevleri neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İlçe seçim kurulları tarafından yayınlanan duyurulara göre seçim sandık görevlisi başvurusu yapılabilir. Sandık Görevlisi başvuruları genellikle seçimden önce birkaç ay içinde açılır.

  • 3
  • 9
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İki çeşit sandık görevlisi bulunuyor. İlki ise sandık kurulu görevlisidir. Devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK)tarafından belirlenir.İkinci kategorideki sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir.

  • 4
  • 9
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilir. Siyasi parti üyeliği olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.

  • 5
  • 9
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.