05 Nisan 2023, Çarşamba
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?
Sandık görevlisi başvuruları başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimlerinde görev almak isteyenler ücret ve şartlarını araştırmaya başladı. Seçimlerde görev alan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Peki sandık görevlisi başvuruları ne zaman, başladı mı? Sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 17:45
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