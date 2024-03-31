Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Türkiye, beş yıl aradan sonra gerçekleşecek olan belediye başkanı ve muhtar seçimi için hazırlıklarını tamamlıyor. Seçim heyecanıyla dolu 31 Mart Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan oy verme işlemi için gerekli belgeler ve sandık numarası gibi detaylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki sandığımdan kim, hangi parti çıktı?