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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Türkiye, beş yıl aradan sonra gerçekleşecek olan belediye başkanı ve muhtar seçimi için hazırlıklarını tamamlıyor. Seçim heyecanıyla dolu 31 Mart Pazar günü sabah saatlerinde başlayacak olan oy verme işlemi için gerekli belgeler ve sandık numarası gibi detaylar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki sandığımdan kim, hangi parti çıktı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:55
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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

31 Mart Pazar günü, Türkiye genelinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri düzenleniyor. Bu seçimlerde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek. Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gittiler. Peki sandığımdan kim, hangi parti çıktı? Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Oy Kullandığınız Sandıktan Kim Çıktı?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldığını görebilirsiniz.

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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Sonuçların tamamına erişmek için aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşabilir ve oy oranlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

YSK SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Oy Verme Bitim Saatinden Önce Sandıklar Açılamayacak

Oy verme saatleri, 07.00-16.00 arasında olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

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Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 31 Mart sandık sorgulama aracı 2024! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

Sandık seçmen listesindeki tüm seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile, oy verme bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.