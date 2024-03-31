31 Mart 2024, Pazar
AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!
31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Seçim günü sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek. Oyların sayılmasının ardından ise seçim sonuçları belirlenecek. Bu süreçte, vatandaşlar anlık seçim sonuçlarını takip etmek için "A Haber canlı yayın izle" gibi araştırmalar yapıyorlar. Anlık seçim sonuçları ve oy oranlarını kesintisiz takip etmek isteyenler için canlı izle ekranı haberimizde....
Giriş Tarihi: 31.03.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 16:45
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