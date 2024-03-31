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Haberler Galeri AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

31 Mart Pazar günü gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Seçim günü sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi, akşam saat 17.00'de sona erecek. Oyların sayılmasının ardından ise seçim sonuçları belirlenecek. Bu süreçte, vatandaşlar anlık seçim sonuçlarını takip etmek için "A Haber canlı yayın izle" gibi araştırmalar yapıyorlar. Anlık seçim sonuçları ve oy oranlarını kesintisiz takip etmek isteyenler için canlı izle ekranı haberimizde....

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 16:45
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AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

A Haber canlı yayın izle bugün araştırmaları başlandı. A Haber, 31 Mart 2024 Pazar günü seçim sonuçlarını ve oy oranlarını izleyicilerine aktaracak. Bu yayında, Türkiye genelindeki seçim sonuçları ve il il oy oranları hakkında detaylı bilgiler sunulacak. Vatandaşlar, A Haber'in bu özel yayını aracılığıyla seçim sürecini ve sonuçlarını yakından takip edebilecekler. Peki seçim özel yayını saat kaçta? İşte A Haber 31 Mart 2024 Pazar seçim sonuçları ve oy oranları....

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AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

A HABER CANLI İZLE!

AHaber CANLI YAYIN

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AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

Seçmenler Sandık Başına Gitti

Bugün Türkiye genelinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için heyecan dorukta. 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlarken, diğer illerde ise saat 08.00'de başladı.

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AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu ve yaklaşık bin seyyar sandık oluşturuldu.

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AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!

Oy Verme Bitim Saatinden Önce Sandıklar Açılamayacak

Oy verme işlemi saat 07.00-16.00 arasında gerçekleşen illerde saat 16.00, diğer illerde ise saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.