31 Mart 2024, Pazar
Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?
Türkiye genelinde oy verme süreci başladı. Doğu bölgelerinde saat 07.00'de, Batı bölgelerinde ise saat 08.00'de vatandaşlar oy kullanmaya başladılar. Ancak, seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmeleri gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara dikkat edilmediği takdirde oy geçersiz sayılabilir. Özellikle muhtarlık oy pusulalarıyla ilgili detaylar seçmenler tarafından merak edilmektedir. Peki muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:55
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