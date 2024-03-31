Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

Muhtarlık seçim sonuçları nereden sorgulanır sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'deki seçim sürecinde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimde, geleceğin seçmenleri arasında yer alan 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandık başına giderek oy kullandı. Gençlerin aktif katılımı, demokratik sürece olan güvenin ve ilginin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detayları…