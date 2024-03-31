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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

Türkiye genelinde oy verme süreci başladı. Doğu bölgelerinde saat 07.00'de, Batı bölgelerinde ise saat 08.00'de vatandaşlar oy kullanmaya başladılar. Ancak, seçmenlerin oy kullanırken dikkat etmeleri gereken belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara dikkat edilmediği takdirde oy geçersiz sayılabilir. Özellikle muhtarlık oy pusulalarıyla ilgili detaylar seçmenler tarafından merak edilmektedir. Peki muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 17:55
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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

Muhtarlık seçim sonuçları nereden sorgulanır sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye'deki seçim sürecinde, kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmen bulunuyor. Bu seçimde, geleceğin seçmenleri arasında yer alan 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez sandık başına giderek oy kullandı. Gençlerin aktif katılımı, demokratik sürece olan güvenin ve ilginin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detayları…

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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

MUHTARLIK SEÇİM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldığını görebilirsiniz.

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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

Sonuçların tamamına erişmek için aşağıdaki linkten sandığınıza ulaşabilir ve oy oranlarını detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

31 MART 2024 YSK SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN!

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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

MUHTAR MAZBATASI NASIL ALINIR?

Madde 25 - Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

A) Seçimin başlama ve bitme tarihi,

B) Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

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Muhtarlık seçim sonuçları nereden öğrenilir? 31 Mart 2024 mahalle ve köy seçim sonuçları açıklandı mı? Muhtar maaşları ne kadar, kaç TL?

C) Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Ç) Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,