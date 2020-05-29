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Haberler Galeri Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu. Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:12
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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Bugün açılacak hastane havadan görüntülendi.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Y

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor
Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

aklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor.