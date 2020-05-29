Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı

Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu. Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.