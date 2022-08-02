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Haberler Galeri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

Altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye için elzem olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde 80 milyar dolar değerinde altın rezervi olduğunu söyledi. Bakan Varank, değerli metaller konusunda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerlerin yer altında bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Giriş Tarihi: 02.08.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulunduğunu söyledi. Altın, gümüş madenciliğini "Türkiye açısından elzem' olarak niteleyen Bakan Varank, bu alanda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerleri asla yer altında bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Varank, madencilik alanında dünya standartlarının ve alınması gereken tedbirlerin çok açık olduğunu vurgulayarak 'Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz lazım" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

TÜMAD MADENCİLİĞİ ZİYARET

Bakan Varank, Çanakkale Lapseki'de üretim yapan TÜMAD Madenciliğe ait madeni ziyaret etti. Bakan Varank'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

Ziyarette Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve TÜMAD Madencilik A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

DÖKÜM YAPTI

İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

YILLIK 42 TONLUK ÜRETİM

Daha sonra bir değerlendirmede bulunan Bakan Varank, özetle şunları söyledi;

Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. Çanakkale programımızda bu tesisi ziyaret etmek istedik. TÜMAD Madencilik Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor.