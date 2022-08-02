02 Ağustos 2022, Salı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı
Altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye için elzem olduğunu ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde 80 milyar dolar değerinde altın rezervi olduğunu söyledi. Bakan Varank, değerli metaller konusunda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerlerin yer altında bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 14:40 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 14:42
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