Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’dan 80 milyar dolarlık altın rezervi müjdesi! Bakan Varank o ili açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 milyar dolar değere sahip altın rezervi bulunduğunu söyledi. Altın, gümüş madenciliğini "Türkiye açısından elzem' olarak niteleyen Bakan Varank, bu alanda çok ciddi ithalatlar olduğu düşünüldüğünde bu değerleri asla yer altında bırakmamak gerektiğinin altını çizdi. Varank, madencilik alanında dünya standartlarının ve alınması gereken tedbirlerin çok açık olduğunu vurgulayarak 'Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz lazım" dedi.