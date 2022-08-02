Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

Çocuğum hangi okula gidecek? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başlayacak. Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi ise 5-9 Eylül'de uygulanacak. Yeni dönem için geri sayım başlarken, anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının tarihi merakla araştırılıyor. Peki, 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlaır ne zaman? İşte e-Okul ile "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı...