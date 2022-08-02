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Haberler Galeri Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

Çocuğum hangi okula gidecek? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başlayacak. Anaokulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi ise 5-9 Eylül'de uygulanacak. Yeni dönem için geri sayım başlarken, anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlarının tarihi merakla araştırılıyor. Peki, 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlaır ne zaman? İşte e-Okul ile "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:10
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Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Okulların açılmasına kısa süre kala, anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa geçecek olan öğrencilerin velileri, "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlarken, e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin kayıtlı olduğu okullar öğrenilebiliyor. Peki, 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıtlaır ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında anaokulu, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Öğrenciler ve velileri, yerleştirme yapılan okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL İLE E-KAYIT SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

2022 VE 2023 OKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı. 4 milyon 183 bin 620 öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.

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Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı ve kapanacağı tarih ile tatil takvimleri belirlendi. İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi:

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Çocuğum hangi okula gidecek, kayıtlı? 2022 ve 2023 okul kayıtları ne zaman? Anaokulu, İlkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak.