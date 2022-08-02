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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasında sonra Rusya'ya gelen yaptırımlar ve küresel enflasyondaki yükseliş sebebiyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji kriziyle mücadele planları devreye alındı. Almanya'da soğuk suyla duş alınması tavsiye edilirken İtalya'da klimalara müdahale geldi. İspanya'da ise kravat takmayın önerisi gündeme geldi.

A Haber
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 12:52
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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

AVRUPA ENERJİSİNİ KAYBETTİ

ALMANYA

- Kamu binaları ışıklandırılmayacak

- Düzenli kullanılmayan alanlar ısıtılmayacak

- Ev sahipleri ısı kontrolü yapacak

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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

- Evlerdeki havuzlar gazla ısıtılmayacak

- Noel'de kamu çalışanları evden çalışacak

- Hannover Belediyesi spor salonlarında sıcak suyla duşu yasakladı

- Baden-Württemberg Eyaleti'nde oda ısısı 18 derece olacak, klima açılmayacak

- Asansörlerdeki fanlar kullanılmayacak

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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

FRANSA

- Klima açan dükkan kapısını kapatacak

- Kurala uymayan 750 Euro ödeyecek

- Gece ışıklandırılmaları yasaklanacak

- Uymayana 1500 Euro ceza kesilecek

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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

HIRVATİSTAN

- Isıtıcıların derecesi indirilecek

- Klimalar 25 derecenin altında tutulmayacak

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Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma

İTALYA

- Kamu dairelerinde klimalar 25-27 derecenin altına inmeyecek