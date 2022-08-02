02 Ağustos 2022, Salı
Avrupa enerjisini kaybetti! Kriz aşılamıyor yeni tedbirler geliyor: Soğuk duş al, kravat takma
Rusya- Ukrayna savaşının başlamasında sonra Rusya'ya gelen yaptırımlar ve küresel enflasyondaki yükseliş sebebiyle Avrupa'nın pek çok ülkesinde enerji kriziyle mücadele planları devreye alındı. Almanya'da soğuk suyla duş alınması tavsiye edilirken İtalya'da klimalara müdahale geldi. İspanya'da ise kravat takmayın önerisi gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 12:52
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