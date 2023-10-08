MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Yılbaşında emekliler ve memurların dışında 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımlar ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını ise memur maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.