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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Yılbaşında emekliler ve memurların dışında 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal yardımlar ve işçilerin tazminatları da artacak. Artış oranını ise memur maaş katsayısındaki artış belirleyecek. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 08.10.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 10:47
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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

TBMM'nin açılmasıyla birlikte emekli ve memurların maaşlarındaki iyileştirme çalışmaları da gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Özellikle 7.500 TL taban maaşın altında kök maaşı olan SSK ve Bağ- Kur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler için bir iyileştirme bekleniyor.

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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Bunun dışında Ocak ayı ile birlikte enflasyon rakamlarına göre hem memurların hem de emeklilerin maaşları artırılacak.

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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Eylül enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte üç aylık oran yüzde 25.11 olarak belirlendi.

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MİLYONLARIN MAAŞI ARTIYOR! Asgari ücret, emekli ve memur maaşı, sosyal yardımlar… İşte rakamlar

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışını gösterirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 18 enflasyon farkını da oluşturdu.