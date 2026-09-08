Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Erdoğan Filenin Sultanları'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkan Filenin Sultanları'nın elde ettiği büyük başarı gündeme geldi. Başkan Erdoğan, şampiyonlukla Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuları tebrik etti.

FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı. İŞTE FİLENİN SULTANLARI'NIN YERİ NE OLMUŞTU? Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı. Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı.