Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Erdoğan Filenin Sultanları'nı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Avrupa'nın zirvesine bir kez daha çıkan Filenin Sultanları'nın elde ettiği büyük başarı gündeme geldi. Başkan Erdoğan, şampiyonlukla Türkiye'yi gururlandıran milli sporcuları tebrik etti.
FİLENİN SULTANLARI TARİH YAZDI
Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023'ün ardından 2026'da da iki büyük organizasyonda altın madalya kazanarak tarihi yeniden yazdı.
NE OLMUŞTU?
Santarelli ile birlikte 2023 Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenen ay-yıldızlılar, şampiyon olarak organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandı.
Milli takım, aynı yıl düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Bu başarıyı 2026 yazında iki organizasyonda da tekrarlayan Türkiye, altın madalyalara tekrar ulaştı.
İTALYA, 3. KEZ FİNALDE KAYBETTİ
İtalya, CEV Avrupa Şampiyonası finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.
Organizasyon finalinde daha önce Polonya ve Rusya'ya kaybeden İtalya, bu kez Türkiye'ye finalde mağlup oldu.
DANİELE SANTARELLİ'NİN BEŞİNCİ KUPASI
A Milli Takım'ın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, ay-yıldızlı takım ile beşinci şampiyonluğunu yaşadı.
2023 yılında göreve getirilen Santarelli, Türkiye ile 2023 ve 2026'da FIVB Milletler Ligi'ni (VNL), 2023'te Dünya Kupası'nı, yine 2023'te ilk kez CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanma başarısı gösterdi.
İtalyan başantrenör, takımıyla 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak milli takım ile beşinci zaferini elde etti.
Daniele Santarelli, bir kez de 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilikle yetindi.
AVRUPA ŞAMPİYONU A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.
İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı finalin ardından kupa töreni düzenlendi.
Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile takımlar hazır bulundu.
Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan Türkiye'ye kupasını Roko Sikiric verdi.