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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Salgın için yeni kısıtlamalar! Başkan Erdoğan haberi verdi! Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı... Salgın için yeni kısıtlamalar! Başkan Erdoğan haberi verdi! Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı... Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mart ayından bu yana ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgınına karşı çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, salgın kısıtlamaları konusuna da değindi. Peki, salgın için yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 12:51
Son dakika... Salgın için yeni kısıtlamalar olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler ve kısıtlamalar olup olmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, salgın için yeni kısıtlamalar gelecek mi? Mekanlar kapanacak mı? Sokağa çıkma yasağı yeniden olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SALGIN İÇİN YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?
Türkiye genelinde Kovid-19 vakalarının artışı ve özellikle vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olması üzerine bu konuda yeni tedbirler, kısıtlamalar olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu an itibarıyla gerçekten İstanbul'un koronavirüs salgınında en önde gelen illerden olduğunu söyledi.
Erdoğan, bu konuda mücadelenin, başta yazılı ve görsel medya olmak üzere yoğun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sürekli maske, mesafe ve hijyen dediklerini, bunlara hassasiyetle sarılınması ve dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
Toplu mekanlardan ciddi manada kaçınmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Mümkün olduğunca bu hassasiyeti gösterelim ki hem şahsımıza hem evlerimizdeki misafirlerden korunmamız vesaire, bunlara da dikkat edeceğiz. Kendimize daha doğrusu dikkat etme noktasındayız. Şu anda Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. Bugün Bursa'da. Sonra o civarda, o bölgedeki diğer illeri de dolaşmak suretiyle oralarda ne gibi tedbirler alacağız, bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şu an itibarıyla Bilim Kurulunda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacak bunlar bize de bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız, Batı'ya göre çok daha iyi bir konumdayız ama yeterli değil." SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şunları söyledi:
"Özellikle sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu düşünmüyoruz. Hareketin artmasıyla salgının arttığını iyi biliyoruz. O nedenle tedbirlere hassasiyetle uymanın önemli olduğunu. Maske mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girmekten kaçınılması gerektiğini, evlerde de ev içi bulaşın arttığını görüyoruz. Evlere de dışarıdan misafir alınmamasını bu dönemde özellikle önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, bu çerçevede esnek mesai hem kamuda, hem özel sektörde ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Yani günün özellikle pik yapan iki saati var. Bu zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor."