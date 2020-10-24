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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? MEB son dakika: Okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? Son dakika... Okullarda yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim bazı sınıflarda başladı. Online ve yüz yüze eğitim devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bu gelişmelerin ardından sınavların ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:44
Son dakika... Okullarda sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği o yanıt geldi. Bilindiği üzere mart ayında eğitime ara verilmiş ikinci dönem sınavları gerçekleştirilmemişti. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ilk etapta okul öncesi ve 1. sınıflara ek olarak 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatan MEB, 2 Kasım Pazartesi'den itibaren 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlatacak. Bu gelişmelerin yanı sıra sınavlar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. MEB Bakanı Ziya Selçuk sınav ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, okul sınavları ertelendi mi? Yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak? Sınavlar nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
MEB'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz." OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA ve diğer internet uygulamalarıyla devam eden eğitim sürecinde sınavlar okulda mı internetten mi yapılacak sorusuna
"Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak. Okul idaresi ve öğretmenler sınav programını öğrencileri gruplara ayırarak oluşturacak ve ilan edecek. Öğrenciler o tarihlerde okullara giderek ders sınavlarına girecekler." şeklinde cevap verdi. Okullarda yaşanan sınav yoğunluğuyla ilgili randevulu sınav sistemi düşünülüyor. RANDEVULU SINAV SİSTEMİ NEDİR?
Okullarda yüz yüze eğitim henüz başlamadan MEB Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında sınavları randevulu sistemle yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Tüm öğrencilerin aynı günde okulda bulunmasının risk oluşturacağını belirten Selçuk konuyla ilgili örnek göstererek
"Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." şeklinde konuştu. SINAVLARLA İLGİLİ 2 SENARYO UYGULANABİLİR
Hürriyet'in haberine göre, uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitim, resim gibi derslere not verilmesi bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.