GİB 2500 personel alımı: Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı

Son dakika... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı ve ve 1500 gelir uzmanı olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen o soruların yanıtı..

Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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