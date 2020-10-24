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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri GİB 2500 personel alımı: Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı GİB 2500 personel alımı: Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı Son dakika... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Başkanlıkta açık bulunan kadrolara atanmak üzere 1000 gelir uzman yardımcısı ve ve 1500 gelir uzmanı olmak üzere toplam 2500 personel alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen o soruların yanıtı.. Giriş Tarihi: 24.10.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 11:46
Son dakika haberi... Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alımı yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği bakanlık bünyesindeki atamalara ilişkin ilanlar yayımlandı. Bu gelişmeler ile birlikte başvuruların tarihi ve kimlerin başvuru yapabileceği konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Gelir İdaresi 1500 gelir uzmanı ve 1000 gelir uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU NE ZAMAN?
1000 gelir uzman yardımcılığı başvuruları 9-20 Kasım 220 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, "http://sinav.gib.gov.tr" adresinden gerçekleştirilecek.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar GİB'in "http://www.gib.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü 12 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.
Gelir uzman yardımcıları farklı illerde görevlendirilecek.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI?
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,