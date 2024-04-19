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Haberler Galeri Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber'de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber'de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:15
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Dünyanın gözü Orta Doğu’da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber’de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

İran devlet televizyonu, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

ABD medyası da İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Dünyanın gözü Orta Doğu’da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber’de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

Güvenlik kaynakları saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Konseyinin acil toplantı yaptığını kaydetti. Ayrıca İran savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve uçan bazı objeleri vurduğu iddia edildi.

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Dünyanın gözü Orta Doğu’da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber’de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

İran devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı." ifadelerine yer verildi.

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Dünyanın gözü Orta Doğu’da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber’de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı.

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Dünyanın gözü Orta Doğu’da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber’de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

UZMANLAR A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;