Dünyanın gözü Orta Doğu'da! İsrail ve İran arasında misilleme bilmecesi | A Haber'de çarpıcı yorum: İran mağduriyete oynamaya çalışıyor

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. Uzman isimler A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber Giriş Tarihi: 19.04.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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