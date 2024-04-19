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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!
Orta Doğu'da sıcak saatler yaşandı. Dünyanın gözü İsrail ile İran arasındaki gerilime çevrildi. Peki dünya gelişmeleri nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayınında detayları aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:07Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:08