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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

Orta Doğu'da sıcak saatler yaşandı. Dünyanın gözü İsrail ile İran arasındaki gerilime çevrildi. Peki dünya gelişmeleri nasıl gördü? A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayınında detayları aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 19.04.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 13:08
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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

Amerikan medyası, ABD'li yetkililere dayandırarak geçtiği haberlerde, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.

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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, yerel saatle cuma sabahı erken saatlerde İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi.

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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

ABC News, İsrail'in aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı bölgeleri vurduğu yönündeki iddiaların doğrulanmadığını kaydetti.

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Dünya İran - İsrail gerilimini konuşuyor! Canlı yayında bu sözlerle anlattı: Show must go on!

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini vurguladı.