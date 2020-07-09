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Haberler Galeri ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, üniversite kontenjanlarının temmuz ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:43
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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.