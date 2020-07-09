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ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, üniversite kontenjanlarının temmuz ayı içerisinde açıklanacağı bildirilmişti. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.07.2020 17:34Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 17:43