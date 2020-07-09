ÖSYM tarih verdi! 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da gerçekleştirildi. Üniversite hayali ile sınava hazırlanan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...