Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

DENİZİN TABANINA ŞEHİR

Hem deniz hem karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor.