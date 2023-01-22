22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos'ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos'ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Karadeniz gazını evlere taşıma projesinde yurda gönüllü dönen 150 mühendis de çalışıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda gece gündüz demeden fedakârca çalışan mühendisler, çalışmalarda gelinen aşamayı anlattı: Milli hedefler için buradayız. İki ay içerisinde bu tesisi çalışır vaziyette teslim edeceğiz. Hedefimiz 25 Mart'ta gazı yakmak

Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2023 07:21
  • 1
  • 38
Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfinin yapıldığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar tam gaz sürüyor. Karadeniz gazının mart ayında karayla buluşturulması için Zonguldak Filyos'ta yoğun mesai harcanıyor. 1.2 milyon metrekarelik sahada, yüzlerce iş makinesi ve 10 bine yakın personel gözünü kırpmadan ter döküyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 38
Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

DENİZİN TABANINA ŞEHİR
Hem deniz hem karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nca (TPAO) yürütülen çalışmaların yanında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır kıta bekliyor.

  • 3
  • 38
Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Doğalgaz rezervlerinin bulunduğu denizin 2 bin 200 metre altına adeta bir şehir kurulmuş durumda. Deniz tabanındaki enerji üssüne, 65 ton ağırlığında toplam 10 kuyubaşı vana yerleştirildi. Deniz tabanına yerleştirilen kontrol ünitesi ise 260 ton ağırlığında.

  • 4
  • 38
Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Türkiye'nin beka projesinin yönetileceği Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri, adına yakışır şekilde çok gösterişli. Son teknoloji ile donatılan merkezdeki üst düzey güvenlik ise dikkat çekiyor.

  • 5
  • 38
Sakarya Gaz Sahası’nda destan yazılıyor! Filyos’ta gurur tablosu | Gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar

Her şey düşünülmüş. Tesis içerisinde ayak burkulması yaşayan bir işçinin yanına ambulans 90 saniye içerisinde ulaşabiliyor.