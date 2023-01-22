İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e alçak saldırıya sert tepki! Türkiye sabah namazıyla sokağa döküldü

Yakın zaman önce İsveç'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında yüce Türk milletinin iradesine ve devletimizin namusuna da el uzatılmıştı. İsveç makamları Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına karşı yapılan bu saldırıya da müsaade etmiş, bu rezaleti düşünce ve ifade özgürlüğü olarak değerlendirmişti. Oysa kendileri de çok iyi biliyorlar ki tüm bu hadiseler ne ifade özgürlüğü ne düşünce özgürlüğü ne de demokrasinin gerekliliğidir. Bu yaşananlar şüphesiz, nefret suçudur, ırkçılıktır."