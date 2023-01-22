22 Ocak 2023, Pazar
İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya sert tepki! Türkiye sabah namazıyla sokağa döküldü
İsveç'te İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan'ın polis güvenliği eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılması, Beyoğlu'ndaki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "İslam'a sövmenin hürriyetini istiyorlar, istedikleri kadar zorlasınlar artık tacizler karşısında susan, sessiz kalan bir gençlik ve Türkiye yok" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 22.01.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 11:37
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