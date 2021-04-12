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Haberler Galeri Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Sahurda hangi dualar okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayı geldi. Niyet edip orucunu tutacak vatandaşlar sahurda okunacak duaları sorgulamaya başladı. Sahur'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu duaları öğrenmek isteyenler için haberimizde derledik. İşte, Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 22:23
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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık sayılı saatler kaldı. Bu gece gerçekleşecek ilk sahur öncesinde okunacak dualar ve yerine getirilecek ibadetler merak ediliyor. İşte, Sahurda hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

''Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

SAHURUN BEREKETİ VE ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç ibadetini yerine getireceklerin imsak girmeden yedikleri yemektir. Hz. Muhammed (s.a.s) oruç tutmadan önceki geceler sahura kalkmış ve bunu ümmetinede "Sahurda yemek yiyiniz, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır." (Buhari) buyurarak sahura kalkmayı öğütlemiştir.

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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Alimler sahur yapmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu bildirmişler ve ruç esnasında daha sabırlı olmaya yaradığını söylemişlerdir. Aynı zamanda sahur manevi olarak çok bereketlidir. Çünkü kişi sahur yaptığında aynı zamanda dua, namaz gibi ibadetlerle günahlarının bağışlanmasını isteyeceğinden bu, kişi için çok hayırlıdır. Tüm bu faydalarının yanında sahur yapmak aslında kişinin ertesi gün tutacağı oruca niyet ettiği anlamına da gelmektedir.

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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

SAHURDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

* Azda olsa bir şeyler yemek.

* Resulallah (s.a.a) dedi ki; "Allah ve melekleri sahur vakitlerinde istiğfar eden ve sahur yemeği yiyen kimselere salavat getirirler."

* Kadir Sûresini okumak.

* Sahurda şu duayı okumak.