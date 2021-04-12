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Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
Sahurda hangi dualar okunur? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslüman alemi için önemli olan Ramazan ayı geldi. Niyet edip orucunu tutacak vatandaşlar sahurda okunacak duaları sorgulamaya başladı. Sahur'da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu duaları öğrenmek isteyenler için haberimizde derledik. İşte, Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 22:23
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