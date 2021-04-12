Sahurda hangi dualar okunur? Sahurda okunacak dualar! Hz. Muhammed'in sahurda okuduğu dualar...

Alimler sahur yapmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu bildirmişler ve ruç esnasında daha sabırlı olmaya yaradığını söylemişlerdir. Aynı zamanda sahur manevi olarak çok bereketlidir. Çünkü kişi sahur yaptığında aynı zamanda dua, namaz gibi ibadetlerle günahlarının bağışlanmasını isteyeceğinden bu, kişi için çok hayırlıdır. Tüm bu faydalarının yanında sahur yapmak aslında kişinin ertesi gün tutacağı oruca niyet ettiği anlamına da gelmektedir.