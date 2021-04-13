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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?
Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Yeni kısıtlamalar ile ilgili merak edilen soruların yanıt bulacağı kritik Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası hangi tedbirlerin geleceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alternatif önerileri Kabine'ye sunacaklarını bildirmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 13 Nisan Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:12Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:39