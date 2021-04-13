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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman başlayacak? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Yeni kısıtlamalar ile ilgili merak edilen soruların yanıt bulacağı kritik Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası hangi tedbirlerin geleceğini merak eden vatandaşlar, Kabine toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alternatif önerileri Kabine'ye sunacaklarını bildirmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 13 Nisan Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 14:12 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:39
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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

Yeni yasaklar gelecek mi? Kabine toplantısı tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin ve yeni kısıtlamaların görüşüleceği kritik Kabine toplantısı 13 Nisan'da yani bugün gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? 13 Nisan Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi? İşte haberin detayları...

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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

13 NİSAN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni kısıtlamaların görüşüleceği Kabine toplantısı 13 Nisan saat 15.00'te başlayacak. Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Milyonların yakından takip ettiği Kabine kararlarının akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

"KABİNE TOPLANTISI'NDA KAPSAYICI, ALTERNATİFLİ ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, kısıtlamalar ile ilgili şöyle söyledi:

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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

"Bilim Kurulu bugün bu çerçevede, 'Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde öneri anlamında alternatifli hazırlıklı yaptı. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında kabine toplantısı var. Kabine toplantısında alternatifli önerileri sunmuş olacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun gördüklerini tensipleri halinde açıklarlar."

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Kritik gün! 13 Nisan Kabine toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu saat kaçta toplanacak? Yeni yasaklar gelecek mi?

TAM KAPANMA OLACAK MI

Koca, "Bilim Kurulu'nun tam kapanmaya ilişkin önerisi nedir? Artan vaka sayılarının sorumlusu gerçekten tedbir almayan vatandaş mı?" sorusu üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sorumlu hepimiziz, 84 milyon. Bilim Kurulu başından beri bu salgının, bulaşın nasıl olduğunu anlata geldi. Şu dönemde varyantların daha yoğun olmasıyla yakın temasla virüsün çok kolay bulaştığını biliyoruz.