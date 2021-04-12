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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
Son dakika... Ramazan yasakları neler? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kritik açıklamalarda bulunuyor. Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamalar hakkında detayları merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan çıkan kararları araştırıyor. Peki, Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 22:02
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