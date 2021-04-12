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Haberler Galeri Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Son dakika... Ramazan yasakları neler? Tam kapanma olacak mı? Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından kritik açıklamalarda bulunuyor. Ramazan ayında uygulanması beklenen kısıtlamalar hakkında detayları merak eden vatandaşlar, Bilim Kurulu'ndan çıkan kararları araştırıyor. Peki, Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.04.2021 22:02
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Ramazan yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son gelişmeleri aktardı. Ramazan yasaklarının neler olacağı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Vaka artışları sonrası hangi kısıtlamaların olacağı konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

RAMAZAN YASAKLARI NELER?

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca kısıtlamalar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Bilim Kurulu özellikle yarından itibaren Ramazan'ın başlamasıyla birlikte ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir diye genel kapsayıcı bir şekilde hazırlık yapıldı. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında kabine toplantısı var. Bu kapsayıcı alternatif önerileri sunmuş olacağız. O çerçevede sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları uygun gördükleri halde açıklarlar."

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

'KOVİD-19 SALGINININ SONA ERMESİ İÇİN ÇOK UZUN BİR YOL VAR'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

Fiziksel mesafe, maske, el hijyeni, havalandırma, test, temas takibi, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "işe yaramaya devam ettiğini" vurgulayan Ghebreyesus, "Ancak halk sağlığı önlemlerinde ve bunların uygulanmasındaki kafa karışıklığı, kayıtsızlık ve tutarsızlık, bulaşmaya neden oluyor ve hayatlara mal oluyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, dünya genelinde pek çok ülkede, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleri ve güçlü sistemlerle virüsün kontrol altına alınabileceğinin görüldüğünün altını çizdi.

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Bilim Kurulu toplantısı son dakika: Ramazan yasakları neler? Tam gün kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...

"KOVİD-19 GRİP DEĞİL, GENÇ İNSANLAR ÖLDÜ"

DSÖ'nün "sonu olmayan kapanmalara" karşı olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Biz de toplumların ve ekonomilerin yeniden açıldığını ve seyahat ve ticaretin yeniden başladığını görmek istiyoruz. Ancak şu anda birçok ülkede yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor ve insanlar ölüyor. Bu tamamen önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.