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Haberler Galeri KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2020 Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde adaylar KPSS lisans sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM tarafından açılanan sınav takviminde sonuç için tarih bulunuyor. İşte, KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

Giriş Tarihi: 14.10.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 23:07
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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konuşar arasında yer alıyor. Devlet kamu ve kuruluşlarında meslek edinmek isteyen vatandaşlar KPSS sınavında ter döktü. Eylül ayı içerisinde adaylar, Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılım sağladı. Sınavın üzerinden kısa süre geçmesine rağmen adaylar sonuçlar için arayışa girişti. İşte, KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç açıklanabileceği tahmin ediliyor.

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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

DEĞERLENDİRME

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve buadaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.