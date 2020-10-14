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KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...
KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2020 Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılan adaylar, lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde adaylar KPSS lisans sonuçlarını araştırıyor. ÖSYM tarafından açılanan sınav takviminde sonuç için tarih bulunuyor. İşte, KPSS 2020 lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte kritik tarih...
Giriş Tarihi: 14.10.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 23:07
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