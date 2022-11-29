Düzce depremi sonrası korkutan gerçek! Uzmanlar radar uydusundan tespit etti
Düzce'de geçen 23 Kasım'da 6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Düzce merkezi ile Gölyaka'nın 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün SAR uydu görüntüleriyle ortaya çıkardığı gerçekte Düzce merkez ile Gölyaka arasındaki bölümde 4 santimetreye kadar yükselme olduğu net bir şekilde verilerle ortaya konuldu.
Giriş Tarihi: 29.11.2022
15:52 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
15:56
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı üyeleri, geçen 23 Kasım günü Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası SAR uydu görüntüleri aracılığıyla yüzeydeki hareketlenmeleri inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Düzce merkezi ile Gölyaka'nın kuzey ve güney yönlü 10 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uzaktan algılama tekniğiyle yapılan çalışmada yatay ve düşey hareketlerin net bir şekilde ortaya çıkartıldığını anlatan ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, depremi meydana getiren fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan bağımsız bir fay olduğunu tespit etti.
Bayık, şöyle devam etti: "Günümüzde depremin etkilerini hızlı ve etkin bir şekilde belirleyebilmek oldukça önem kazandı. Bu bilgiye ulaşabilmenin en kolay ve en hızlı yollarından biri de uzaktan algılama dediğimiz tekniktir. Biz de bu çalışmamızda uzaktan algılama tekniğinin önemli bir parçası olan SAR uydu görüntülerini kullanarak Düzce'de meydana gelen deprem hakkında yer değiştirmeleri belirlemiş bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmalara göre iki adet çerçeve kullandık. Bu çerçeveler sonucunda da yatay ve düşey hareketleri net olarak belirleyebildik. Mevcut belirlediğimiz değerler 7.5 santimetre ile 9 santimetre arasında değişmektedir. Etkilenen alanlar Düzce merkez ve depremin merkezi olan Gölyaka'ya doğru olan belirli bir alanı kapsa maktadır. Elde ettiğimiz bulgulara göre çıkan sonuçlar sol yanal atımlı bir fay özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak diğer çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlardan farklı bir sonuç olarak da genelde Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sağ atımlı yanal bir fay hattı olduğunu biliyoruz. Burada ilginç bir şekilde sol yanal atımlı bir fay oluşumu etkisi görmüş bulunmaktayız. Burada 7.5 ila 9 santimetre dediğimiz olayda 7.5 santimetreye kadar bir çökme belli alanlarda 9 santimetreye kadar da bir yükselme olarak söyleyebiliriz. Genel anlamda sayı vermemiz gerekirse Düzce merkez ile Gölyaka kısımları arasında kalan bölümlerde 4-6 santimetreye kadar bir yükselme olduğunu net şekilde söyleyebiliriz."
ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ise yapılan analizlerde fayın hem düşey hem de yatay hareket yapan oblik bir fay olduğuna dikkat çekti.
Düzce'nin doğusuyla batısının 20 santimetre kadar birbirine göre kuzeye ve güneye doğru hareket ettiğine vurgu yapan Kutoğlu,
"Bu bize şunu gösteriyor. Bu fay Kuzey Anadolu Fayı'ndan bağımsız bir fay. Çünkü Kuzey Anadolu Fay'nın karakteristiği sağa yatay hareket yapar. Bu yapılan değerlendirmeler bu fayın yaklaşık 10 kilometre boyunda sol yatay hareketli yaptığını gösteriyor. Yer bilimlerindeki tabirle sol doğrultu atımlı bir fay olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı'ndan bağımsız bir fay" diye konuştu.