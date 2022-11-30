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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy'de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 12:12
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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi İstanbul Arnavutköy'de bulunana baba ocağına helallik alınmak üzere getirildi.

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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Yiğit'in cenazesinin getirildiği baba evine çok sayıda yakını da geldi.

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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Şehidin Türk Bayrağına sarılı cenazesi askeri konvoyla baba ocağına getirildi.

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Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu.