Pençe Kilit şehidinin cenazesi baba ocağına getirildi! Ağlayan askerin gözyaşını vatandaş sildi

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in cenazesi helallik alınmak üzere Arnavutköy'de bulunan baba ocağına getirildi. Şehidin annesi oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, tabutun başında ağlayan bir askerin gözyaşını vatandaş sildi.

