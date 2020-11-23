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Haberler Galeri ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Gününe sayılı günler kala en güzel, içten ve anlamlı kutlama mesajları sorgulanmaya başlıyor. Kendileri için bir şeyler öğreten ve değerli mesleği icra eden öğretmenler için farklı mesaj ve sözleri bir araya getirdik. Yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizin bu gününü kutlamak onların değerini ön plana çıkartmak için binlerce öğrenci mesajlarını paylaşmak için geri sayımını sürdürüyor. İşte, uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 20:47
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım sürüyor. Pandemi nedeniyle öğrencilerinden uzak kalan öğretmenlerin özel günü çeşitli mesajlar ve görsellerle kutlanıyor. Çocuk yaştan itibaren yeni nesilleri ilmek ilmek işleyen bu saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenlerin bu tarihte kıymeti daha da ön plana çıkıyor. ahaber.com.tr olarak Öğretmenler Günü özel kutlama mesajları bir araya getirdik. İşte, uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

* Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

* Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

* Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

* Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

* Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

* Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. (Socrates)

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI 2020 | Uzun, kısa, anlamlı, içten ve farklı 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama sözleri...

* Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir tanımıyorum. (Diyojen)

* Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. (Eflatun)