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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımında gözler tercih sonuçlarına çevrildi. İlk etapte 31 bin 183 personel alımı için KPSS 2022/11 ile tercihler alındı. On binlerce adayın gerçekleştirdiği KPSS 2022/11 tercihlerinde sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 17:09 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 17:09
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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS 2022/11 tercih sonuçları, son günlerde sık sık araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 85 bin personel atamasının ilk etabında 30 bin sağlık personeli, 1.183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 31 bin 183 personel alınacak. Şimdi ise gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KPSS 2022/11 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sağlık Bakanlığı atama yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenecekler.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

Adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacak.

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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

* Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, aynı Kanunun 48 inci maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.