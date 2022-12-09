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KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak?
Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımında gözler tercih sonuçlarına çevrildi. İlk etapte 31 bin 183 personel alımı için KPSS 2022/11 ile tercihler alındı. On binlerce adayın gerçekleştirdiği KPSS 2022/11 tercihlerinde sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS 2022/11 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...