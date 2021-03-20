Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Son dakika haberine göre; Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kaymakam atamalarının tam listesi.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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