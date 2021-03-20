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20 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi Son dakika haberine göre; Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kaymakam atamalarının tam listesi. Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:24
Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.
İŞTE KAYMAKAM ATAMALARININ TAM LİSTESİ