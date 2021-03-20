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Haberler Galeri Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Son dakika haberine göre; Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan kaymakam atamalarının tam listesi.

Giriş Tarihi: 20.03.2021 06:24 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 06:24
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Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.

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Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi

İŞTE KAYMAKAM ATAMALARININ TAM LİSTESİ

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Kaymakam adaylarının ataması yapıldı | İşte kaymakam atamalarının tam listesi