08 Haziran 2022, Çarşamba
Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman yapılacak? Engelli memur atamalarında kullanılacak puanları belirlemek için gerçekleştirilen EKPSS'nin sonuçları açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar, heyecan içinde tercih takvimini beklemeye başladı. 2022'nin ilk tercihleri ocak ayında alınmıştı. Şimdi ise gözler ikinci tercih dönemine çevrildi. Peki, EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 13:15
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