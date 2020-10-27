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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika kararı açıklandı. Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve ikinci bir emre kadar sağlıkçıların izinleri iptal edildi. İşte, Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:10Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 20:14
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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?
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Sağlık çalışanlara istifa yasağı ne zaman kalkacak? Sağlıkçılara istifa yasağı ne zaman kalkıyor?