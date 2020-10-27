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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili içten, duygulu cep telefonu mesajları: Eşe, dosta, akrabaya en güzel resimli Mevlid Kandili sözleri.... Mevlid Kandili içten, duygulu cep telefonu mesajları: Eşe, dosta, akrabaya en güzel resimli Mevlid Kandili sözleri.... Mevlid Kandiliniz mübarek olsun! Müslüman alemi için önemli kabul edilen günler arasında bulunan Mevlid Kandili 28 Ekim'de idrak edilecek. Eşini, dostunu ve akrabalarını mutlu etmek isteyenler için Mevlid Kandili kutlama mesajlarını bir araya getirdik. 2020 yılı Mevlid Kandili içten, duygulu cep telefonu mesajlarını ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, eşe, dosta, akrabaya en güzel resimli Mevlid Kandili sözleri.... Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:13 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 21:20
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili, yarın kutlanacak. Müslüman alemi için özel gün dualar ile idrak edilecek.
EN GÜZEL RESİMLİ MEVLİD KANDİL MESAJLARI
Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
Kalpler vardir, sevgiyi yasatmak için, Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için, Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için.
Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller...
Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.
Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dilegiyle. Nice kandiller.
Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.
Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.