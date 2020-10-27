Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler...

MEVLİD KANDİLİ SELATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?

Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır.