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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler... Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler...
Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler nedir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bugünde oruç tutulacak ve ibadet edilecek. 2020 Dini günler içerisinde yer alan bugün 28 Ekim Çarşamba günü idrak edilecek. Özel günde yerine getirilecek faziletler ve çekilecek tesbihler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:55 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 20:01
Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Duaların kabul göreceği duaların ve ibadetlerin yerine getirileceği Mevlid Kandili gecesinin heyecanı yaşanıyor. Müslüman alemi için önemli olan gecede yapılması gerekenler araştırılıyor. Mevlid Kandilinin öneminde öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın zamanıdır. Rebiülevvel ayının 12. Gecesi olan bugünde oruç tutmak ise büyük sevaptır. İşte, Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? Mevllid Kandili çekilecek tesbihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ...
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"
MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER
"Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"
MEVLİD KANDİLİ DUALARI
Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.
Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur
MEVLİD KANDİLİ SELATEN NARİYE HATMİ NASIL YAPILIR?
Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak dua edilirse, Cenab-ı Hakk dilekleri kabul eder. Salat-ı Münciye'nin 1000, Salat-ı nariye'nin hatmi ise 4444 defa okumaktır. "salat-ı nariye", ya da "salat-ı tefriciye" olarak bilinen cümleler, sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır.