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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

TOKİ Selçuklu kura sonuçları açıklanıyor. TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden duyurulacak. 2 Mart günü tamamlanan Konya ili Selçuklu ilçesi Ardıçlı 2. Etap 1727 konut çekilişi için gözler TOKİ'ye çevrildi. Ev sahibi olma hayali kuranlar kura sonuçlarını yakından takip ediyor. 2+1 tipinde 1202 konut, 3+1 tipinde ise 515 konutun inşa edileceği TOKİ Konya Selçuklu projesinde hak sahipleri açıklanan listeyle belli olacak. İşte, TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi…

Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 14:53
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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

2 Mart Pazartesi TOKİ Selçuklu kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden araştırılıyor. TOKİ Konya Selçuklu kura çekiliş sonuçları düzenlenen törenin ardından duyurulacak. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından hak sahipleri belli oluyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Toplam 1727 konut yapılacak ve bu konutların 1202'si 2+1 tipinde, 515'i ise 3+1 tipinde olacak. İşte, TOKİ Selçuklu kura çekiliş sonuçları…

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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

TOKİ KONYA SELÇUKLU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Sonuçlar henüz açıklanmadı. İsim listeleri duyurulduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

İSTANBUL

100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.

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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

ANKARA

Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.

Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.

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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!

Diğer kura çekimlerinden bazılarının tarihleri şöyle:

Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum