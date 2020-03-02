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2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
TOKİ Selçuklu kura sonuçları açıklanıyor. TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr adresinden duyurulacak. 2 Mart günü tamamlanan Konya ili Selçuklu ilçesi Ardıçlı 2. Etap 1727 konut çekilişi için gözler TOKİ'ye çevrildi. Ev sahibi olma hayali kuranlar kura sonuçlarını yakından takip ediyor. 2+1 tipinde 1202 konut, 3+1 tipinde ise 515 konutun inşa edileceği TOKİ Konya Selçuklu projesinde hak sahipleri açıklanan listeyle belli olacak. İşte, TOKİ Konya Selçuklu kura sonuçları isim listesi…
Giriş Tarihi: 02.03.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 14:53
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