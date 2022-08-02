Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecek. Ancak 30 gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecek. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 gün içerisinde ayrılışları sağlanacak.