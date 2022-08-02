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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 yılı Haziran Dönemi Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme başvuruları 23-29 Haziran'da alındı. Tayin bekleyen sağlık çalışanları için kura çekimi gerçekleştirildi. 2 Ağustos Salı günü yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:56
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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi yayımlandı. 23-29 Haziran tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren sağlık çalışanları, atama sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Sağlık Bakanlığı'nın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden iller arası yer değiştirme atama sonuçları açıklandı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2022 yılı Haziran Dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atanma kurası 2 Ağustos'ta gerçekleştirildi. Heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı illera arası tayin sonuçları aynı gün erişime açıldı. Kura sonucuna göre yerleşenler listesi erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak "Yerleşenler Listesi"ne ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecek. Ancak 30 gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecek. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 gün içerisinde ayrılışları sağlanacak.

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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, 28 Temmuz 2022 – 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama

Başvurular, başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülen ve uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere 23 Ağustos 2022 Salı günü PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecek.