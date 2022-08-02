02 Ağustos 2022, Salı
Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi: 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022 yılı Haziran Dönemi Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme başvuruları 23-29 Haziran'da alındı. Tayin bekleyen sağlık çalışanları için kura çekimi gerçekleştirildi. 2 Ağustos Salı günü yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. Peki, 2022 Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları isim listesi...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:56
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