Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Şehir hastanesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira maliyetli ve 1400 yatak kapasiteli. 4 bin sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Aydın Şehir Hastanesi günde 20 bin insana şifa olacak. Kuşkusuz gönlünde insan sevgisi olan herkes için böyle bir hastanenin Aydın'ımıza kazandırılması büyük bir öneme sahip" dedi.