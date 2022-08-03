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Bir CHP klasiği! Aydın'da şehir hastanesine destek yerine köstek

Aydın'da Özlem Çerçioğlu zulmü devam ediyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatı devam eden 2023'te de hizmete açılması planlanan bin 400 yataklı şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili bir adım atmadığı ortaya çıktı. Çerçioğlu'nun, 700 dönümlük bir araziyi tahsis edemeyince dev yatırıma engel olduğu iddia edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.08.2022 07:55
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Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bütçesinin olmadığını iddia ederek, İstanbul Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamış, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yolları tamamlamıştı.

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Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

Benzer bir durum da Aydın'da yaşanıyor. 1400 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı hızla devam ederken, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hastane yolları ve altyapısı ile ilgili hiçbir çalışma yapmadığı ortaya çıktı. 2023'te hizmete açılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili altyapı ve yol çalışmalarının inşaat bitirilmeden tamamlanması gerekiyor.

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Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

700 DÖNÜM DAHA İSTİYOR
Şevketiye Mahallesi'nde 140 bin metrekare alanda yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin altyapı çalışmaları için yaklaşık bin dönüm arazi tahsisi yapılmasına rağmen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 700 dönüm tarım arazisinin daha eklenerek toplam 1700 dönüme çıkartılmasını istediği iddia edildi.

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Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

Konu ile ilgili SABAH'a konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Şehir hastanesi yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira maliyetli ve 1400 yatak kapasiteli. 4 bin sağlık çalışanı ile hizmet verecek. Aydın Şehir Hastanesi günde 20 bin insana şifa olacak. Kuşkusuz gönlünde insan sevgisi olan herkes için böyle bir hastanenin Aydın'ımıza kazandırılması büyük bir öneme sahip" dedi.

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Bir CHP klasiği! Aydın’da şehir hastanesine destek yerine köstek

RANT PEŞİNDE
Hastanenin altyapı çalışmalarının Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Savaş, "Ancak son günlerde ortaya çıkan gelişmeler bizleri kaygılandırıyor. Milletimize hizmet yerine rant hırsıyla hareket eden bir zihniyet var. Üstelik bu rant, Aydın'ımızın en verimli tarım arazileri üzerinden sağlanmak isteniyor" diye konuştu.