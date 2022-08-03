03 Ağustos 2022, Çarşamba
Bir CHP klasiği! Aydın'da şehir hastanesine destek yerine köstek
Aydın'da Özlem Çerçioğlu zulmü devam ediyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatı devam eden 2023'te de hizmete açılması planlanan bin 400 yataklı şehir hastanesinin yolları ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili bir adım atmadığı ortaya çıktı. Çerçioğlu'nun, 700 dönümlük bir araziyi tahsis edemeyince dev yatırıma engel olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 03.08.2022 07:55
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