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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? Sağlık Bakanlığı son dakika: Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı?
Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, riskli olan mekanların artık saat 22:00'a kadar açık kalacağını açıkladı. Vatandaşlar yeni açıklama detaylarını araştırmaya başladı. İşte, Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı?
Giriş Tarihi: 09.11.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 19:48
Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Eylül ayında yeni normalleşme kapsamında bazı işyerlerinin saat kısıtlaması kaldırılmıştı. Vaka sayılarının yeniden artması sonrasında yasakların yeniden gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni haftanın bilim kurulu toplantısının yapılacağı tarih sorgulanıyor. İşte, Yasaklar ne zaman başlıyor, mekanlar kapanacak mı? Kafeler, berberler, spor salonları yeniden kapanacak mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANLAR KAPANACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı yönünde merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada,
"Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim." TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.
Toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867'ye ulaştı. Hasta sayısı 391 bin 739, vefat sayısı 10 bin 803, ağır hasta sayısı 2 bin 730, aktif hasta sayısı 44 bin 715 oldu.
Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.