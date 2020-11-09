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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son duyurular: Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 23 Kasım'da 6,7,10 ve 11. sınıflar açılacak mı? 2020-2021 okullar... MEB son duyurular: Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 23 Kasım'da 6,7,10 ve 11. sınıflar açılacak mı? 2020-2021 okullar...
Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. Kademeli olarak okullarına dönen öğrencilerin yanı sıra, 6,7,10 ve 11. sınıflar için alınacak karar yakından takip ediliyor. Tüm sınıflar için okulların ne zaman açılacağına yönelik çalışmalar sürdüğü biliniyor. İşte, Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 23 Kasım'da 6,7,10 ve 11. sınıflar açılacak mı? 2020-2021 okullar...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 20:32
Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 23 Kasım'da 6,7,10 ve 11. sınıflar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak okulların açılmasına devam ediyor. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitim için sıranın kendilerine gelmesini bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
6,7,10 ve 11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre; 6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.
OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?
Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.
Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.