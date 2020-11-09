Okullar ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 23 Kasım'da 6,7,10 ve 11. sınıflar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak okulların açılmasına devam ediyor. 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitim için sıranın kendilerine gelmesini bekleyen öğrenciler için okullar ne zaman açılacak?