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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatili kaç gün sürecek? 2020-2021 yılı... MEB son dakika: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatili kaç gün sürecek? 2020-2021 yılı...
İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatile girecek mi? Okula başlayan öğrenciler Kasım ara tatil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği merak ediliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, okullar 16 Kasım'da ara tatile girecek. Henüz kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamayan sınıfların bulunması nedeniyle ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatile girecek mi? 2020-2021 yılı...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 19:04 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 19:15
Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatili kaç gün sürecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın nedeniyle ara tatile göre plan yapacak öğrenciler ve veliler açıklamayı bekliyordu. Yüz yüze eğitime başlamayan öğrenciler ise kendileri için alınacak kararı merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe alınan ve dönem içerisinde öğrencilerin bir hafta ara vermelerine imkan tanıyan ara tatil süreci, pandemi dolayısıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile araştırılıyor. İşte, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatili kaç gün sürecek? 2020-2021 yılı...
GALERİ DEVAM EDİYOR KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kasım ara tatili için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz olumsuz bir açıklama gelmedi. Tatil, bu yıl da takvim akışına göre devam edecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, birinci dönem ise 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Yüz yüze yapılacak sınavların 15 Kasım'dan itibaren 20-25 gün süreye yayılması hedefleniyor. Konferans salonu, kütüphane gibi büyük mekanı olan okullar isterlerse birkaç günde bu sınavları yapabilecek. Sınavlar yoğunluk olmayacak şekilde gerçekleşecek.