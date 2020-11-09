MEB son dakika: Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatili kaç gün sürecek? 2020-2021 yılı...

İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatile girecek mi? Okula başlayan öğrenciler Kasım ara tatil günlerinin hangi tarihlere denk geleceği merak ediliyor. MEB tarafından yayınlanan takvime göre, okullar 16 Kasım'da ara tatile girecek. Henüz kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamayan sınıfların bulunması nedeniyle ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise okullar ara tatile girecek mi? 2020-2021 yılı...