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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sinema ve tiyatro salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Sinemalar ve düğünlerin ne zaman serbest olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Düğünlere getirilen saat kısıtlaması sonrasında evlilik hayali kuranlar, " Düğünler ne zaman açılacak?" Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 23:03
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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde sinemalar, tiyatrolar, kahvehaneler ve düğün organizasyonlarına kısıtlama getirilmişti. 1 Haziran normalleşme planı ile bazı kısıtlamalar kaldırımıştı. Sinamalar ve kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kalkacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

SİNEMALAR, DÜĞÜNLER NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda bazı mekanlara kısıtlama getirilmişti. Sinemalar ve kahvehanelerde oyun yasağı hakkında gelecek açıklamalar haberimize eklenecektir.

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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

EĞLENCE MEKANLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Pandemi sürecinde eğlence mekanları da faaliyetlerine ara vermişti. 1 Temmuz itibariyle geçerli olan karara göre internet kafeler, oyun ve PlayStation salonları da hizmet vermeye kaldığı yerden devam etmeye başladı. Eğlence mekanları için ise henüz tarih belirlenmedi.

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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak biz de bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek ve insanımızın sağlığını korumak için pek çok önlem aldık. Nargile salonu, kıraathane, eğlence merkezi, gece kulübü, bar gibi tütün ürünlerinin yaygın olarak kullanıldığı mekanları süratle kapattık.

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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki hassasiyetimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.