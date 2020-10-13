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Sağlık Bakanlığı son dakika: Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...
Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sinema ve tiyatro salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Sinemalar ve düğünlerin ne zaman serbest olacağı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Düğünlere getirilen saat kısıtlaması sonrasında evlilik hayali kuranlar, " Düğünler ne zaman açılacak?" Sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 23:03
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