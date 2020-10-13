Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde sinemalar, tiyatrolar, kahvehaneler ve düğün organizasyonlarına kısıtlama getirilmişti. 1 Haziran normalleşme planı ile bazı kısıtlamalar kaldırımıştı. Sinamalar ve kahvehanelerde oyun yasağının ne zaman kalkacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Sinemalar, düğünler ne zaman açılacak? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Kahvehanelerde oyun...