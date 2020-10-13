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Haberler Galeri MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? Koronavirüs sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere personel alımı yapılacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak personeller İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamladı. 2 bin 208 kişi, bugün noter kurası ile TYP kadrosuna alınacak. Bazı illerde kura sonuçları açıklandı. İşte, MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 23:25
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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular 21 Eylül tarihinde tamamlandı. Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli için yapılacak alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR tarafından şu ana kadar konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Süreli de olsa bir işe girmek isteyen vatandaşlar İŞKUR'dan gelecek müjdeli haberi merak etmeyi sürdürüyorlar. İşte, MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

2020 İŞKUR TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu temizlik ve güvenlik görevlisi kadroları için iş başvurusu yapan vatandaşlar şimdi büyük bir heyecanla bu başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar. İŞKUR tarafından şu ana kadar konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Süreli de olsa bir işe girmek isteyen vatandaşlar İŞKUR'dan gelecek müjdeli haberi merak etmeyi sürdürüyorlar.

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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

2020 İŞKUR TYP SONUÇLARI NASIN ÖĞRENİLİR?

İŞKUR üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda görevlendirilecek olan Temizlik ve güvenlik görevlileri TYP kapsamında işe alınacaklar. 2020 İŞKUR TYP sonuçları bu nedenle il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından ilan edilecek. Kurada ismi çıkan vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı'na bağlı okullarda Ekim ayı içerisinde göreve başlatılacaklar.

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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşe girme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların toplum yararı gözetilen işlere alınarak iş disiplininden kopmaması ve istihdam açığını büyütmemesi için İŞKUR tarafından uygulanan programdır. Bu kapsamda işe girenler süreli olarak çalışmaktadırlar. 9 aylık iş süresi boyunca asgari ücret düzeyinde gelir elde eden vatandaşlar çalışma disiplininden de uzaklaşmak zorunda kalmazlar.

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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...

NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

İlgili TYP programları kapsamında istihdam edilenlere asgari ücret ve vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri ödenmektedir. Programda istihdam edilecek olan bireylerin seçimi ise 3 farklı yöntem ile gerçekleştirilmekte olup bu yöntemler Noter kurası yöntemi,Liste (başvuranlar içinden mülakat ya da iş ve meslek danışmanlığı sonucu katılımları uygun görülenlerin belirlenmesi) yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi olarak yer almaktadır.