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MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...
MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? Koronavirüs sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere personel alımı yapılacak. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında alınacak personeller İŞKUR üzerinden başvuru işlemlerini tamamladı. 2 bin 208 kişi, bugün noter kurası ile TYP kadrosuna alınacak. Bazı illerde kura sonuçları açıklandı. İşte, MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 23:19 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 23:25
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