MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR üzerinden alınan başvurular 21 Eylül tarihinde tamamlandı. Güvenlik görevlisi ve temizlik personeli için yapılacak alımlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İŞKUR tarafından şu ana kadar konu hakkında bir bilgilendirme yapılmadı. Süreli de olsa bir işe girmek isteyen vatandaşlar İŞKUR'dan gelecek müjdeli haberi merak etmeyi sürdürüyorlar. İşte, MEB İŞKUR temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman? İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı? İşte illerin listeleri...