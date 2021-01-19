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Haberler Galeri Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

Her hafta farklı günlerde çeşit çeşit ürünleri indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunan marketler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle aktüel günlerinde flaş değişikliğe gitti. Kısıtlama nedeniyle aktüel günlerini değiştiren marketler arasında ŞOK ve BİM marketler yer aldı. Cuma günü satışa çıkan BİM aktüel ürünleri artık çarşamba günleri raflarda olacak. ŞOK hafta sonu indirimleri ise cuma gününden başlayacak.

Giriş Tarihi: 19.01.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 15:15
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Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

BİM ve ŞOK marketlerin aktüel ürünleri hangi günler satışa çıkıyor? Her hafta yeni ürünlerle müşterilerine indirimli ürün fırsatı sunan BİM ve ŞOK marketler, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel günlerini değişti. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER GÜNLERİ DEĞİŞTİ

BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden aktüel ürünler günleri ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Değerli Müşterilerimiz, koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlıklı hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar Çarşamba günleri satışa sunulacaktır."

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Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

ŞOK AKTÜEL GÜNLERİ DEĞİŞTİ

ŞOK marketlerin Cumartesi günleri müşterilerin beğenisine sunduğu aktüel ürünler listesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü satışa çıkıyor.

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Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Sokağa çıkma yasağının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

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Marketlerde kısıtlama ile gelen değişiklik: BİM ve ŞOK marketlerin aktüel günleri değişti! İşte son gelişmeler

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor.