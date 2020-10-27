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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı son dakika! Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? İstifalar... Sağlık Bakanlığı son dakika! Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? İstifalar...
Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika kararı açıklandı. Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve ikinci bir emre kadar sağlıkçıların izinleri iptal edildi. İşte, Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? İstifalar...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 20:05
Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika açıklaması ile 81 il valiliğine yeni genelge yollandı. Sağlık Bakanlığının gönderdiği genelgeye göre bu süreçte istifa talepleri kabul edilmeyecek ve ikinci bir emre kadar sağlıkçıların izinleri iptal edildi. İşte, Sağlık çalışanları yıllık izinleri iptal mi edildi? Sağlık Bakanlığı yıllık izin iptali var mı? İstifalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILLIK İZİNLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.
İZİNLER DE DURDURULDU
Sağlık çalışanlarının yasal mazeret hariç yıllık izinleri de durduruldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada DSÖ tarafından pandemi olarak kabul edilen Covid-19 salgın ile mücadeleye dikkat çekilerek birtakım düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında şu hususlara dikkat çekildi:
1) Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin mezkurtalebi kabul edilmeyecektir.
2) 5434 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı Kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup, bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.
3) Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerin re'sen emeklilik işlemleriyle malulen emeklilik işlemleri yapılıp, işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.
4) Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.
5) Sağlık tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de, ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvaffakat verilmeyecektir.