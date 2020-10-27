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27 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA! Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, online mı olacak? İşte yeni genelge... MEB SON DAKİKA! Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, online mı olacak? İşte yeni genelge...
Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? 21 Eylül tarihinden itibaren kademeli olarak sınıflar yüz yüze eğitime geçmeye başladı. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçecek. Veliler ve öğrenciler okullarda sınavların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelge merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, online mı olacak? İşte yeni genelge...
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 19:37
Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından öğrenciler uzaktan eğitim modeline geçiş sağlamıştı. 21 Eylül tarihinde başlayan kademeli eğitim süreci 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar olarak devam etti. MEB tarafından yayınlanan son genelge ile okullarda sınavların nasıl olacağı belirlendi. İşte, Yüz yüze eğitimde sınavlar nasıl olacak? Sınavlar iptal mi, online mı olacak? İşte yeni genelge...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, corona virüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.
SINAVLAR İPTAL Mİ, ONLİNE MI OLACAK?
MEB'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Öğrencilerimizin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler okullarımız tarafından yapılacaktır. Lütfen, Bakanlığımız resmî kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz."
RANDEVULU SINAV SİSTEMİ NEDİR?
Okullarda yüz yüze eğitim henüz başlamadan MEB Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında sınavları randevulu sistemle yapmak zorunda olduklarını açıklamıştı. Tüm öğrencilerin aynı günde okulda bulunmasının risk oluşturacağını belirten Selçuk konuyla ilgili örnek göstererek "Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır." şeklinde konuştu.
SINAVLARLA İLGİLİ 2 SENARYO UYGULANABİLİR
Hürriyet'in haberine göre, uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitim, resim gibi derslere not verilmesi bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.